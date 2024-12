Si corre la classica di San Silvestro a Trivero

Torna la classica podistica di fine anno a Trivero. Sabato 28 dicembre va in scena a Valdilana la "Corsa podistica di San Silvestro" organizzata come sempre dalll'Atletica Trivero 2001. Percorso confermato con partenza dalla piazza della chiesa di Trivero Matrice, gruppo che si dirigerà verso Lora per scendere poi verso Vico e Ronco, quindi salita da Guala, deviazione vero Oro e arrivo. Percorso da coprire due volte per la gara agonistica per un totale di 8,3 chilometri. Partenza alle 10. Ci sarà anche una marcia a passo libero non competitiva di 4 chilometri, vale a dire un giro a 5 euro. Per la gara agonistica invece preiscrizioni a 10 euro entro il 23 dicembre, sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara a 12 euro. Al termine della gara premiazione per i primi classificati maschili femminili, premi di categorie.