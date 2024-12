+Api, al via il nuovo bando a sostegno delle oasi per la biodiversità

Aprirà il 7 gennaio la nuova call to action del bando “+Api” per la creazione e cura delle oasi di biodiversità dedicate agli insetti impollinatori nel Biellese. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione nell’ambito delle iniziative promosse a livello nazionale da Filiera Futura di cui la Fondazione è socia.

Le api ricoprono infatti un ruolo fondamentale per l’ambiente e il nostro ecosistema, ma le attività dell’uomo stanno mettendo sempre più a rischio la riproduzione di questi insetti, per questo, anche alla luce delle positive esperienze degli anni passati che hanno portato alla creazione di un prezioso ecosistema di oasi nel Biellese, la Fondazione propone una nuova call to action per sostenere la realizzazione di oasi su appezzamenti di terreno messi a disposizione dai Comuni della provincia di Biella, La Fondazione fornirà a ciascun beneficiario le sementi necessarie per la realizzazione dell’oasi e riconoscerà un contributo pari a € 1.000,00 finalizzato alle operazioni di semina, alla manutenzione e alle azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza (scuole, associazioni del territorio, apicoltori, etc.).

“+Api è un progetto che ritengo particolarmente strategico per un territorio che, come il Biellese, è impegnato a conservare e valorizzare la bellezza e specificità del proprio territorio – commenta il Presidente della Fondazione Michele Colombo – un esperimento su scala nazionale che abbiamo voluto portare a Biella e che quest’anno ha dato i primi frutti anche in termini di una piccola produzione di miele di alta qualità”.

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente in formato elettronico mediante procedura ROL attivata appositamente sul sito internet della Fondazione entro e non oltre il 31 gennaio 2025. La selezione delle richieste di contributo avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione: dimensioni dell’appezzamento di terreno; ampiezza e varietà della partnership locale (es. scuole, associazioni ambientaliste, imprese agricole, apicoltori); prospettive di continuità nella gestione e manutenzione nel tempo.

I contributi verranno assegnati entro il mese di febbraio 2025 in modo che si possa iniziare il percorso di accompagnamento alla realizzazione delle oasi fiorite, in accordo con gli enti aderenti a Filiera Futura. Risulteranno a carico della Fondazione le spese relative all’acquisto e distribuzione delle sementi per la creazione delle oasi fiorite e la fornitura di targhe e paline per l’indicazione del progetto.