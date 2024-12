Via libera da Palazzo Lascaris al Ddl personale, la minoranza lascia l'aula. Il M5S regala "Indovina chi?"

Il disegno di legge toglie il requisito dei cinque anni per diventare dirigenti o direttore adeguandosi, come ha sottolineato ieri Vignale, alla legge Bassanini. Una modifica contestata dalla minoranza. Momento show della capogruppo M5S Disabato, che ha regalato all'assessore il gioco in scatola "Indovina chi?", "per capire a chi sia rivolta questa legge. Vengono cancellati dei requisiti per nominare qualcuno vicino alla giunta, persone che hanno nome e cognome".

Alice Ravinale (Avs) ha detto: "Vi preoccupate solo delle posizioni apicali, avete inquinato la cultura con il merito e qui fate esattamente il contrario". Gianna Pentenero (Pd) ha commentato "non è una proposta di riorganizzazione della struttura regionale. Si elimina solo il requisito dell’esperienza di 5 anni dei dirigenti per fare i direttori".