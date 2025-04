Biella si trasforma per l’Adunata: al via l’allestimento delle aree ristoro e i primi divieti FOTO

Biella entra nel vivo dei preparativi per l’Adunata degli Alpini. In via La Marmora e piazza Martiri sono in corso in queste ore i lavori di allestimento delle postazioni dedicate alla ristorazione, pensate per accogliere le migliaia di persone attese in città.

Ma si tratta solo del primo passo: nei prossimi giorni nuove aree verranno allestite anche in piazza Colonnetti e piazza Falcone, comportando una riduzione degli spazi pubblici e dei parcheggi disponibili.

Alcune zone sono già off-limits da ieri: piazza Cerruti è stata chiusa al traffico, così come diversi parcheggi nella zona del Palapajetta, in via Garibaldi e via Arnulfo.