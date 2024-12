2024: l'anno dei grandi successi al cinema italiano: ecco i film che hanno dominato

Come venuto fuori nella ricerca effettuata da ExpressVPN, facendo una scansione degli incassi guardando a chi ha contribuito alla costruzione della pellicola e alla sua messa in commercio, viene disegnata una top-5 con un podio tutto a stelle e strisce: in testa infatti troviamo Disney con quasi 89 milione di euro di incassi, seguita da Warner a quota 50 milioni e con oltre 6,8 milioni di spettatori cumulativi, mentre a chiudere il terzetto di testa ci pensa Universal con 46 milioni di euro portati a casa. Ai piedi del podio ci sono invece Eagle Pictures e Lucky Red, che raccolgono rispettivamente l’11,76% e il 7,58% degli introiti complessivi da botteghino. Se si pone quindi un filtro per “nazione” ai dati – ossia da dove provengono i film che hanno incassato di più al cinema in Italia nel 2025 – non possono che svettare in testa gli Stati Uniti: quasi 196 milioni di dollari (il 55,75% della torta complessiva), con quasi 27 milioni di spettatori paganti ai film prodotti negli USA. Secondo posto per l’Italia con quasi 63 milioni, mentre a chiudere il podio è l’Inghilterra che conquista il 12,64% dei denari in circolazione. Più staccate le altre nazioni, con Giappone e Francia a chiudere la top-5.

“Inside Out 2” è il film più visto al cinema in Italia nel 2024

Un altro filtro interessante posto nell’analisi che abbiamo consultato è quello relativo al genere del film che gli italiani hanno visto di più al cinema: i thriller ormai – almeno a livello di biglietti venduti – non sembrano più essere quelli di una volta e si fermano al decimo posto con lo 0,92% portato a casa (tre milioni di euro e spicci). In testa con il 29% del budget conquistato ci sono i film d’animazione, seguiti da quelli drammatici a quota 20,45% di incassi. Terzo posto invece per le commedie, a dimostrazione di come ci sia ancora una quota di persone che vogliono andare al cinema per farsi quattro risate. A chiudere la top-5 genere fantastico – 43 milioni di euro guadagnati – e azione, che grazie agli effetti speciali e a remake di livello prova a mantenere la sua quota di pubblico. Quindi, quali sono i film più visti al cinema in Italia in definitiva? In testa troviamo “Inside Out 2” con 6,4 milioni di presenze in sala e oltre 46 milioni di euro di incasso – più del 13% fatto dall’intero sistema cinema italiano al botteghino. Un distacco importante rispetto a “Deadpool & Wolverine”, che si ferma a quota 2,27 milioni di spettatori e si prende il secondo posto; di poco sopra a “Cattivissimo Me 4” che chiude il podio e denota come i film di animazione restino i più seguiti dagli spettatori al cinema. Tendenza sottolineata anche dal quarto posto occupato da “Kung Fu Panda 4”, che con i suoi 11,6 milioni di euro di incasso supera per circa un milione e mezzo quanto raccolto da “Dune – Parte 2” che completa la top-5. Prestazioni che nel 2025 potrebbero essere non solo eguagliate ma anche superate da "Avatar: Fire & Ash” – terzo capitolo della saga cinematografica di James Cameron e sequel diretto di “Avatar: La via dell’acqua”, che vedrà la famiglia Sully, ora parte della tribù dei Metkayina, continuare il proprio viaggio attraverso le lande di Pandora, tra le quali si imbatterà in altri due clan Na’vi, il popolo del Vento e il popolo della Cenere. Insomma, ci sarà da divertirsi anche nei prossimi mesi.