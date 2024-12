Storie di alternanza, premiati in Camera di Commercio i migliori video-progetti realizzati dagli studenti FOTO

Valorizzare e dare visibilità ai percorsi formativi di giovani e studenti: questo l'obiettivo del Premio “Storie di alternanza”, iniziativa promossa dal sistema camerale a cui aderisce anche la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Sul podio dell’edizione territoriale 2024, nella categoria PCTO riservata agli istituti tecnici, si sono collocati l’I.I.S. “L. Cobianchi” di Verbania, che ha vinto il primo premio con il progetto EduRobot Edizione 23/24; l’I.I.S. “Gae Aulenti” di Biella, che ha conquistato la seconda posizione con il video Crescere con l'imprenditorialità, mentre l’I.I.S. “Marconi Galletti Einaudi” di Domodossola è risultato vincitore del terzo premio con il progetto Water Sampling Drone, different depths.Premiati anche i progetti RAWTRAP nano-trappole dagli scarti del riso per purificare le acque e FONCHSAT, minisatellite per il monitoraggio di inquinanti emergenti presentati dall’l’I.T.I. “G. Omar” di Novara che si sono collocati rispettivamente in quarta e in quinta posizione.

Nella categoria Licei sono stati premiati l’Istituto Superiore “D’Adda” di Varallo, che si è aggiudicato il primo premio con il progetto Cinema e Memoria del Territorio – Laboratori Cinematografici sulle minoranze Walser della Valsesia, e l’Istituto “Antonio Rosmini” di Domodossola, che è salito sul secondo gradino del podio con il progetto Che impresa ragazzi! La Commissione ha inoltre voluto assegnare due menzioni speciali, attribuite all’I.I.S. “Erminio Maggia” di Stresa per la significativa valenza inclusiva del progetto Esperienza e passione: crescere nel cuore dell’Ospitalità e all’I.T.I. “G. Omar” di Novara per la significativa valenza sociale raccontata in AEDuino: la formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per tutti. La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina, mercoledì 18 dicembre, presso la sede di Baveno della Camera di Commercio.

«Trovare il proprio posto nel mondo, e in particolare nel mondo del lavoro, non è semplice, anche per la velocità dei cambiamenti che rende molte competenze oggi attuali superate nel giro di poco tempo» ha commentato Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Compiere delle esperienze significative già durante il proprio percorso di studi è quindi fondamentale per conoscere le evoluzioni in atto e, nel contempo, crescere come persone, sviluppando il saper essere oltre al saper fare. Per questo la Camera di Commercio offre agli studenti la possibilità di partecipare a moduli formativi su digital, green e cultura d’impresa, premiando gli studenti che si mettono in gioco nel raccontare le proprie esperienze attraverso il concorso Storie di alternanza. Un importante sostegno viene inoltre offerto alle imprese che accolgono studenti in percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento – aggiunge Ravanelli – Quest’anno sono stati stanziati 100mila euro, di cui oltre 50mila già liquidati, per l’imprese del territorio, che potranno richiedere i contributi a fondo perduto fino al 20 gennaio».

Hanno portato i propri saluti anche Gabriella Pellizzari, consigliera della Provincia del VCO con delega a Cultura, ambiente, pari opportunità e sport, e, tramite collegamento, Concetta Noto, dirigente dell’Ufficio Scolastico per il Piemonte - Ambito territoriale del VCO. All’incontro è inoltre intervenuto Francesco Bon, giovane impiegato di Invorio e amante dell’alta quota. Francesco ha condiviso la sua esperienza di volontario e appassionato della montagna, che lo ha portato a conquistare l’Island Peak, 6.189 metri, e a scalare le vette dell’Himalaya, tra cui l’Everest, raccontando agli studenti come abbia imparato, grazie a queste imprese, ad affrontare le sfide della vita e a dedicarsi agli altri. La cerimonia è quindi entrata nel vivo con la proiezione dei video vincitori: ciascun progetto si è aggiudicato un premio in denaro, pari a 1.500 euro per il primo classificato, a 1.250 euro per il secondo, 1.000 per il terzo, 750 per il quarto e 500 per il quinto.

Maggiori informazioni sul premio “Storie di alternanza” possono essere richieste alla Camera di Commercio (promozione@pno.camcom.it - telefono 015.35.99.332/371) e sono disponibili sul sito camerale www.pno.camcom.it nella sezione Scuola giovani e lavoro.