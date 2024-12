Qualità della vita, Biella al 50° posto ma rimane un territorio per anziani

Tempo di classifiche, a fine anno si parla, come sempre, di qualità della vita e quella de Il Sole 24 Ore sfornata in mattinata regala gioie e dolori.

Biella, ma non è una novità, emerge in media nazionale con un cinquantesimo posto che certifica un balzo in avanti di due posizioni, ma la fotografia che ne emerge è sempre più quella di una provincia anziana. I numeri sono impietosi in questo caso, basti pensare che le due performance migliori e peggiori riguardano il sistema pensionistico.

Primi in classifica come pensionati con reddito pensionistico di basso importo e ultimi in classifica come indice di dipendenza anziani. Guardando ai dati positivi scopriamo che come ricchezza e consumi siamo i migliori in Italia, in fin dei conti non si vive male qui, mentre dovremo lavorare meglio su tutti gli altri settori per cercare di recuperare qualche gap soprattutto in ambito di cultura e tempo libero.