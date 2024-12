Biella, presidio ambientalista ai giardini Zumaglini FOTO

Si è svolto ieri, 14 dicembre, ai Giardini Zumaglini di Biella, il presidio ambientalista organizzato dal Circolo Tavo Burat. L'evento ha visto la presenza di oltre 50 persone, assieme a tante altre realtà del territorio.

A commentare l'iniziativa il presidente Ettore Macchieraldo in una nota stampa: “Abbiamo raccolto e raccontato le questioni ambientali aperte nel Biellese e fatto il punto. C’era anche 'Il suono del respiro', gruppo teatrale libertario, che ha portato la performance 'Eppure ci piace sognare'. Ripensare il futuro, farlo insieme, è il primo passo per modificare quello che ci circonda, che, evidentemente, sta andando nella direzione sbagliata. Il Circolo Tavo Burat, con il presidio di ieri, intende unire le singole vertenze e inquadrare il Biellese in una ridefinizione comune, processo necessario per la sua rinascita”. In programma, per domani, alle 18, da Autentico, in via Tripoli 17, l'incontro con Filippo Barbera, autore di “Le piazze vuote”.