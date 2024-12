Due furti nel Biellese: Cossato e Valle Elvo nel mirino dei malviventi.

Nella giornata di ieri, sabato 7 dicembre, si sono consumati due furti, a Cossato e in Valle Elvo, in assenza dei proprietari.

A Cossato le Forze dell’Ordine sono state allertate alle ore 20.00, per un furto avvenuto all’interno dell’abitazione del richiedente. I ladri si sarebbero intrufolati da una finestra lasciata aperta, in assenza dei proprietari. I Carabinieri di Valle Mosso hanno perlustrato l’alloggio dal quale i ladri avrebbero asportato alcuni gioielli e messo a soqquadro i locali, ma i danni effettivi rimangono ancora da quantificare.

In Valle Elvo, i malviventi hanno fatto irruzione in casa, rovistando nell'abitazione. Le autorità sono state allertate, ma la natura dei danni rimane ancora incerta, poiché i proprietari si trovavano in ferie. Su entrambi i casi indagano i Carabinieri.