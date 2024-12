Pace e disarmo, a Biella una manifestazione per dire NO alla guerra

“C'è una sproporzione enorme e dolorosa tra il dramma delle guerre che stanno devastando il nostro pianeta ed il nostro scendere in piazza. Ma ancora più dolorosa e frustrante è la rassegnazione”.

A scrivere, in una nota stampa, la rete di Luminosa che annuncia una manifestazione. “Il 10 dicembre dalle 17.15 alle 18.15 saremo ancora una volta in via Italia, davanti al Battistero a Biella per ribadire con le nostre parole e il nostro silenzio che la guerra può essere bandita dalla storia – affermano - Lo faremo non casualmente in occasione dell'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e collegandoci alla rete nazionale “Pace e Disarmo” che in quella giornata ha promosso manifestazioni in tutta Italia. Ci piacerebbe essere in tanti per dare un segnale forte al nostro territorio dimostrando che tanti biellesi non si rassegnano alla guerra e quotidianamente lavorano per costruire la pace”.