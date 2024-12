Biella, l’asilo di Favaro apre le porte alle famiglie

L’asilo di Favaro di Biella apre le sue porte durante il mese di dicembre e organizza degli open day nelle date di sabato 7/12 e 14/12 mentre lunedì 30/12, dalle 10 alle 12 vi aspetta per un laboratorio creativo rivolto ai bambini tra i 3 e i 7 anni.

La Valle dei Piccoli, asilo dalla storia secolare incastonato nella Valle Oropa, offre durante l’anno scolastico numerose iniziative tra le quali laboratori artistici, di psicomotricità, progetti di lingua inglese e spagnola, visite nel territorio e molto altro ancora: progetti volti a sviluppare nei bambini spirito di condivisione ma anche per crescere in autonomia.

Gli insegnanti vi aspettano numerosi in via Oliveri 6, (Favaro), per conoscere la scuola e le innumerevoli attività dedicate ai bambini. Per la partecipazione agli eventi è richiesta prenotazione.