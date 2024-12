G7 ACT per la tutela del settore tessile-moda, Pichetto: “Essenziale garantire la tracciabilità sull’intera filiera”.

“Distinti Delegati, stimati Ospiti

benvenuti a Roma nella splendida cornice del museo MAXXI, che ringrazio per la cortese ospitalità; un saluto cordiale e un benvenuto virtuale a quanti sono collegati con noi da remoto.

Sono lieto di dare il via al programma di questa giornata che prevede il contributo attivo di alcuni fra i più importanti protagonisti globali del cambiamento dei nostri modelli di produzione e di consumo, con particolare riferimento al settore del tessile e della moda, verso una maggiore sostenibilità e circolarità.

A Venaria abbiamo lanciato una sfida: definire entro quest’anno un’Agenda di azioni volontarie comuni tra governi, settore privato e imprenditoriale, organizzazioni internazionali, associazioni e stakeholders.

Intendiamo compiere insieme passi significativi e concreti lungo l’intera catena del valore del tessile e della moda, verso un futuro più sostenibile, etico e circolare a livello globale.

I risultati di questo intenso lavoro verranno a breve presentati e discussi ma vorrei intanto ringraziare tutti voi per il supporto e la collaborazione che avete dato alla Presidenza lungo il processo preparatorio.

Ci troviamo di fronte sfide importanti.

Puntiamo a valorizzare il design sostenibile e circolare per facilitare la longevità, la non tossicità dei prodotti e dei materiali e la loro riciclabilità, depotenziando in tal modo il modello fast fashion e riducendo la produzione di rifiuti e l’inquinamento.

Intendiamo promuovere un mix di strumenti - regolatori e non - per il riuso, la riparazione e il riciclo.

Riteniamo essenziale garantire la chiarezza, la trasparenza e la tracciabilità delle informazioni sui prodotti e sui materiali lungo l’intera catena del valore per contrastare il fenomeno del greenwashing e del lavoro minorile.

Crediamo si debbano superare insieme gli ostacoli economici alla transizione verso modelli di business più sostenibili e circolari, favorire l’adozione da parte del mercato dei materiali innovativi o riciclati e sostituire le materie prime non sostenibili con quelle a più basso impatto ambientale.

Analogamente vanno colmate le lacune nella circolarità dei prodotti tessili e della moda usati e dei rifiuti, incluse le sfide associate al mercato globale.

Auspico che oggi non sia solo il punto di arrivo del nostro lavoro ma anche e soprattutto il punto di partenza di un nuovo cammino da intraprendere insieme.”