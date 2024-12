Biella, controlli nel weekend: sedata anche una rissa dalla Polizia Stradale, uno finisce in ospedale

Nello scorso weekend, nell’ambito dell’attività di vigilanza delle principali arterie che attraversano la provincia, la Sezione Polizia Stradale di Biella ha svolto un servizio mirato al contrasto del grave fenomeno degli incidenti stradali, anche con conseguenze mortali, determinati da abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Nelle prime ore della notte sono stati controllati 10 veicoli e 27 persone, con una denuncia in stato di libertà e contestuale ritiro del titolo abilitativo per guida in stato di ebbrezza alcolica, e la contestazione di due verbali per ubriachezza molesta nei confronti di due passeggeri. Nell’espletamento del predetto servizio gli operatori di Polizia Stradale sono dovuti intervenire altresì per sedare una rissa insorta poco distante dal posto di controllo.

Nell’immediatezza, gli operatori hanno provveduto a prestare soccorso ad una persona distesa a terra a causa delle percosse ricevute, che veniva trasportata in ospedale da personale del 118 e giudicata guaribile in 7 giorni. Altri due partecipanti alla rissa, invece, sono stati identificati anche grazie all’intervento del personale U.P.G.S.P. della Questura di Biella, intervenuto immediatamente sul posto. In totale sono tre i denunciati in stato di libertà per rissa, di cui uno è stato deferito all’Autorità Giudiziaria anche per il danneggiamento dell’autovettura di servizio.

È doveroso ricordare che nei confronti dei medesimi vige la presunzione di innocenza, in quanto il procedimento penale a loro carico si trova nella fase delle indagini preliminari. Tali servizi messi in campo dalla Polizia di Stato hanno l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al rispetto delle norme del codice della strada e conseguentemente alla salvaguardia della vita umana.