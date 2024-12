Zubiena piange Sergio Derossi, storico titolare del negozio di alimentari

La comunità di Zubiena piange la morte di Sergio Derossi, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 70 anni. Per tanti anni, è stato lo storico titolare del negozio di alimentari, presente nel centro del paese.

Persona benvoluta da tutti, apprezzata per le sue qualità umane e professionali, è stato molto attivo anche negli appuntamenti comunitari come volontario della Pro Loco. A ricordarlo, in queste ore, il sindaco Davide Basso: “Era un uomo generoso e altruista. Mi è stato vicino nei momenti più difficili della mia vita. Con lui ho riso e pianto. Mi stringo al dolore della famiglia”.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 20, nella chiesa parrocchiale di Zubiena Villa. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Giglio Tos & Cattai, alle 15 di domani, martedì 3 dicembre.