Valdilana, all'Hub di Ponzone la conferenza del glaciologo Michele Freppaz

Il 30 novembre scorso il Valdilana Hub di Ponzone ha ospitato una conferenza dal titolo La Nössa Ca' con Michele Freppaz, glaciologo e nivologo di fama internazionale.

L'evento, dedicato alla ricerca sugli ecosistemi alpini, ha registrato una notevole partecipazione. Freppaz, professore ordinario di Pedologia e Nivologia all'Università di Torino, ha condiviso le sue esperienze di ricerca, illustrando i cambiamenti nei microcosmi montani, dalle Alpi all'Himalaya.

Il pubblico ha apprezzato la sua competenza e capacità comunicativa. La serata si è conclusa con un’apericena, offrendo ai presenti l'opportunità di approfondire le tematiche trattate in un contesto conviviale. L’incontro è stato organizzato da Bionarratives e Atelier con il finanziamento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Il Valdilana HUB è al lavoro per presentare un calendario di incontri per il 2025.