Biella solidale, la Croce Rossa presenta il “Calendario dell’Avvento a Rovescio”.

La Croce Rossa Italiana Comitato di Biella organizza per il periodo natalizio la V edizione del Calendario dell’Avvento al Rovescio, l’iniziativa nata nel 2020 per supportare il progetto “Biella Solidale” e che ha avuto nella sua I edizione un totale di 800 pacchi raccolti nel solo territorio biellese, molti contenenti anche pensieri, disegni e lettere per le persone che li avrebbero ricevuti. Il progetto, inoltre, è stato ripreso da molti altri Comitati di tutta Italia, fino ad arrivare all’attenzione del Comitato Nazionale di Croce Rossa.

Il “Calendario dell’Avvento a Rovescio” è un’iniziativa solidale che vuole unire tutta la comunità nel periodo che precede il Natale. Invece di ricevere un piccolo dono come nel Calendario dell’Avvento tradizionale, si mette da parte qualcosa ogni giorno per confezionare un pacco alimentare da destinare alle famiglie seguite dalle attività solidali del Comitato di Biella.

Come negli anni passati, anche quest’anno si è pensato di coinvolgere la popolazione e tutte le scuole del Biellese per rendere partecipi gli alunni del nostro territorio di un’attività che possa unire tutti in un’attesa del periodo natalizio carica di speranza e di spirito di condivisione.

Ogni Scuola potrà decidere le modalità attraverso cui confezionare il pacco dal 25 di Novembre al 15 di Dicembre (il calendario con i generi alimentari a lunga conservazione da inserire verrà inviato tra qualche settimana), mentre le giornate dal 16 al 20 di Dicembre saranno dedicate al ritiro dei pacchi da parte dei nostri Volontari, che si recheranno nei vari Istituti per la raccolta.



La popolazione invece potrà portare il pacco solidale dal 16 al 20, nelle giornate di Martedì e Giovedì dalle 17 alle 19 e il Mercoledì e Venerdì dalle 10 alle 12, presso la nostra sede entrando da Via Gera a Biella.

Per eventuali informazioni potete contattarci alla seguente mail sviluppo@cribiella.it