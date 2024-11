La Corsa degli Elfi: Tra Sport, Solidarietà e Spirito Natalizio a Candelo

Anche l’Atletica Candelo con la Corsa degli Elfi dell’8 dicembre a Candelo, nell’ambito del Borgo di Babbo Natale, partecipa al progetto benefico “La staffetta sportiva della generosità biellese” a favore dell’alta tecnologia del nostro ospedale, ideato dall’associazione Amici dell’ospedale di Biella in collaborazione con Fondazione CRB e Fondo Edo Tempia; hanno finora aderito, nel corso del 2024, altre associazioni sportive biellesi ,bande, cori, band musicali , gli Alpini, attività commerciali…. …tutti hanno sposato il progetto della raccolta fondi alta tecnologia per l’ospedale di Biella prendendo, di volta in volta, il testimone: un cuore rosso con il logo dell’associazione Amici dell’Ospedale di Biella”.

"E’ una vera e propria sfida che riguarda il "nostro” Ospedale-afferma il presidente dell’Associazione Amici Ospedale di Biella dott. Leo Galligani - in un momento critico per la Sanità e il territorio; comporta una vera trasformazione che innalza le cure a livello dei centri d’eccellenza, ma a “casa nostra” e diventa attrattiva per pazienti e professionalità sanitarie. Di utilità anche nel contrastare l’isolamento del territorio. Non perdere l’opportunità di fare sport con il cuore: la Corsa degli Elfi dell’Atletica Candelo servirà a migliorare la qualità delle cure nel nostro Ospedale. Partecipa, divertiti e fai la differenza! "

Interviene Paolo Gelone, sindaco di Candelo "La nostra comunità candelese, con le varie associazioni, si distingue sempre per spirito di solidarietà e capacità di collaborare. Ancora una volta iniziative come la Corsa degli Elfi, ormai una tradizione per Candelo, dimostrano che sport e generosità possono aiutare in modo concreto il nostro territorio: un'occasione speciale per fare qualcosa di bello e importante per gli altri. Invito ogni cittadino e ogni appassionato di sport a partecipare a questa iniziativa, un simpatico e colorato gesto d'amore per la nostra salute.”

Aggiunge Gianni Melis, presidente dell’Atletica Candelo “ Sosteniamo tutte le iniziative che possono essere utili al Biellese. L’affiancamento a progetti come quello portato avanti dall’associazione Amici dell’Ospedale di Biella, è per l’Atletica Candelo una grande e concreta opportunità per poter contribuire alla crescita del nostro ospedale, punto di riferimento per tutti noi. L’8 DICEMBRE CORRI CON NOI PER SOSTENERE LA SALUTE DEI BIELLESI”

Questa è un’occasione speciale per coniugare sport e generosità: partecipare alla Corsa degli Elfi a Candelo domenica 8 dicembre significa contribuire a un progetto di alta tecnologia che farà la differenza per tanti pazienti. La partecipazione dell’Atletica Candelo al Progetto la staffetta della generosità biellese è importante per raggiungere un risultato comune: TUTTI INSIEME, PER IL NOSTRO OSPEDALE DEL FUTURO!

La CORSA DEGLI ELFI è una camminata ludico motoria a ritmo libero aperta a tutti. Ad organizzare è l'Atletica Candelo con il patrocinio di enti e associazioni e la collaborazione di Conad. La manifestazione, che rientra nell'ambito del Borgo di Babbo Natale al Ricetto di Candelo, quest’anno è a favore dell’associazione AMICI dell’Ospedale di Biella.

Il ritrovo è fissato per le 9.00 (con la partenza alle 10) presso il supermercato Conad di via Viana. La corsa della lunghezza di 5 chilometri circa avrà destinazione il Ricetto di Candelo. Un percorso più breve per i bimbi.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

Melis Gianni – Atletica Candelo: 339 625 7800

