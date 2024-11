Il Green Game: il gioco che insegna la sostenibilità ambientale all’I.I.S Gae Aulenti di Biella.

Il 28 novembre le classi seconde dell’indirizzo alberghiero, agrario e il biennio dei geometri dell’I.I.S Gae Aulenti, hanno partecipato al progetto didattico “Green game”, ideato per sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità ambientale, della raccolta differenziata e dell'economia circolare.

Si tratta di un gioco interattivo, dinamico e coinvolgente che combina apprendimento e divertimento. La classe si trasforma in un laboratorio di idee e sfide: quiz e giochi di squadra stimolano il pensiero critico e la consapevolezza ecologica in modo creativo e accessibile.

La Dirigente dell’I.I.S Gae Aulenti, Maria Luisa Martinelli, si è rivolta agli studenti specificando che la raccolta differenziata nel nostro Istituto è fondamentale per diverse ragioni, sia dal punto di vista educativo che ambientale. Insegnare agli studenti l’importanza della raccolta differenziata contribuisce a sensibilizzarli sui temi ambientali e sviluppa una mentalità ecologica e un grande senso di responsabilità, perché incorporare la raccolta differenziata nella quotidianità scolastica aiuta gli studenti a sviluppare abitudini positive che possono essere replicate anche a casa e trasmesse alle loro famiglie.

Inizialmente un esperto ha spiegato ai ragazzi i concetti chiave della sostenibilità e con esempi concreti si è soffermato sull'importanza della riduzione dei rifiuti, del riciclo e del rispetto delle risorse naturali. In un secondo momento le classi hanno partecipato a un quiz multimediale con domande a risposta multipla, simulazioni e scenari pratici.

Le domande spaziavano dalle curiosità sul riciclo ai comportamenti sostenibili da adottare nella vita quotidiana.

Al primo turno sono risultate vincitrici la 2E e la 2F alberghiero, al secondo turno la 1A geometri e la 2B agrario. Le quattro classi dell’I.I.S Gae Aulenti parteciperanno alla fase regionale che si svolgerà a Torino.

È importante far capire ai nostri studenti che la sostenibilità non riguarda solo il rispetto dell’ambiente, ma anche la capacità di pensare in modo sistemico, trovare soluzioni innovative e prendere decisioni etiche. Queste competenze sono utili non solo per affrontare i problemi ambientali, ma anche per costruire una società più equa e resiliente.

Educare alla sostenibilità significa preparare i nostri studenti a essere protagonisti di una transizione ecologica che sia equa, inclusiva e partecipativa. Le scelte fatte oggi dai giovani influenzeranno il modo in cui vivremo domani. È così che abbiamo voluto promuovere nel nostro istituto una cultura della sostenibilità e del rispetto ambientale. Abbiamo voluto coinvolgere i nostri studenti in modo interattivo, trasformandoli da spettatori passivi a protagonisti del cambiamento, e i ragazzi imparano divertendosi.

Prof.ssa Evelina Valdivieso (I.I.S. Gae Aulenti)