Vigliano: 5mila euro di cosmetici sottratti al Bennet, indagini in corso

5mila euro di cosmetici sottratti al Bennet, indagini in corso - foto di repertorio

I Carabinieri stanno indagando su un furto dell'ammontare di 5mila euro a discapito del reparto cosmetici/profumeria che sembra essere stato portato a segno la sera del 27 novembre in fase di chiusura del supermercato. I dipendenti si sono accorti dell'ammanco sugli scaffali la mattina successiva al rientro in reparto. I Carabinieri stanno indagando per risalire ai responsabili del fatto e alla dinamica visionando le telecamere di sicurezza dei locali.