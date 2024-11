AIB Piemonte: “Ci ha lasciati l’ispettore Roberto Badellino, perdiamo un prezioso collaboratore”.

Il Corpo AIB del Piemonte annuncia con grande rammarico la scomparsa dell’ispettore regionale Roberto Badellino, Volontario AIB e membro del Consiglio Direttivo Regionale.

“Una triste giornata per la famiglia di Roberto – dichiara l’ispettore generale Corrado Busnelli, che esprime riconoscenza verso una figura chiave del Corpo AIB -, per i suoi amici, per il Corpo AIB del Piemonte ma anche per il sottoscritto, che perde un prezioso collaboratore ma soprattutto un Amico con cui confrontarsi, discutere, decidere. Sicuramente Roberto lascia un grosso vuoto intorno a tutti noi, ma sono sicuro che sapremo prendere da lui tanti spunti per portare avanti le sue iniziative su cui stava lavorando e sapremo realizzare nuove esperienze ispirandoci a lui e ai suoi esempi di semplicità, onestà, dedizione, anche nel Volontariato, oltre che nella sua bella Famiglia e nei suoi cari.”

Tutti gli operatori salutano Roberto come chiaro rappresentante dei valori più autentici del volontariato: “Semplicità, onestà e dedizione. Il suo impegno e il suo esempio rimarranno indelebili nei nostri cuori e nelle nostre azioni future.

Un abbraccio sincero alla sua famiglia ed a tutti i suoi cari in questo momento di grande dolore”.