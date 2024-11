Giornata contro la violenza sulle donne, Pichetto: “Rompiamo il silenzio, è dovere di tutti”

“La violenza contro le donne è un male da affrontare rompendo il silenzio. E’ questo il primo passo per provare a costruire una cultura che promuova rispetto, sicurezza e giustizia. Le forme che i maltrattamenti di genere possono assumere sono complesse e stratificate ed è soprattutto aiutando le donne a prendere in qualche modo coscienza del problema, e iniziare a parlarne, che si possono evitare quelle tragedie che purtroppo aumentano ancora costantemente. Serve un’ alleanza che coinvolga famiglie, istituzioni, scuola e società civile. Lo Stato è presente, le donne non devono sentirsi sole: è un dovere di tutti”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto nella Giornata contro la Violenza sulle donne.