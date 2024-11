Fotoclub Biella trionfa al concorso fotografico 'Fotodigit'

Il Fotoclub Biella si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Concorso Fotografico "Fotodigit", un contest organizzato dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), aperto alla partecipazione dei circoli fotografici di Piemonte e Valle d'Aosta. La vittoria è stata ottenuta grazie alla presentazione di 12 immagini selezionate e successivamente votate dai club partecipanti. Il FCB ha ottenuto il primo posto con 132 voti, seguito dal Gruppo Fotografico Eikon di Torino con 64 voti e da Mondovì Foto con 56 punti.

Oltre al primo posto assoluto, il Fotoclub Biella ha trionfato in tre categorie: Luigi Dondana ha vinto nella sezione "Animali in Bianco e Nero", Danilo Soatto ha conquistato il primo posto nella categoria "Viaggio in Bianco e Nero", mentre Sergio Ramella si è classificato al secondo posto nella categoria "Viaggio a colori". Hanno partecipato alla selezione finale anche i soci Annamaria Botto, Giulio Camattari, Matteo Cerreia, Mario Deambrogio e Marilena Previdi