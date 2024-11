Neve e disagi a Biella, tante segnalazioni di cittadini infuriati: “Seri dubbi sul servizio di prevenzione”

Sono davvero molteplici le segnalazioni e le lettere giunte nelle scorse ore in redazione circa i disagi che si sono venuti a creare a causa dell'intensa nevicata registrata ieri, 21 novembre, a partire dal tardo pomeriggio. C'è chi se la prende con certi automobilisti che, a detta di molti, non avrebbero montato catene o le dovute ruote per la stagione invernale.

Altri ancora con gli enti preposti a rendere sicuri e percorribili i tratti di strada del territorio. “Imbarazzante situazione creatasi in quel di Biella ieri sera a seguito della nevicata preannunciata da ben più di una settimana – si legge in una lettera - Traffico congestionato e lunghe code createsi da Biella a Cossato, tempo di percorrenza circa 2 ore con strade direi tutt’altro che preventivamente trattate, nemmeno successivamente direi visto come le abbiamo trovate stamattina. Se questo è il sistema adottato come per la cura del verde e del mantenimento della pulizia di verde, marciapiedi, buche e tombini divelti, direi che qualcosa non funziona”.

Qualcun altro aggiunge altro: “Sicuramente apprezzabile che, a fronte di una abbondante nevicata, verso mezzanotte i mezzi di sgombero neve si siano adoperati per cercare di pulire le strade. Sarebbe stata più apprezzabile una maggiore cura nel servizio, visto che, nonostante avesse smesso di nevicare da ore, lo sgombero non è risultato poi così efficiente: c'era parecchia neve sulle strade, soprattutto quelle dove passano pochi veicoli e di conseguenza la neve rimasta non viene diradata dal passaggio delle auto. Ma quello che ha davvero deluso è la mancanza di attenzione nei confronti dei residenti... il mezzo è passato con la benna girata verso le abitazioni, bloccando così garage, cortili, rimesse auto ed impedendo alla gente di uscire o raggiungere le abitazioni... nello specifico non ci sarebbe nemmeno stato il dubbio su dove orientare in quanto alcune vie hanno abitazioni solo da un lato, lato verso cui la neve è stata riversata. Sorgono quindi seri dubbi”.