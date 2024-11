Virgo Fidelis, l’Arma dei carabinieri celebra la Santa Patrona al Duomo di Biella FOTO

Questo pomeriggio l’Arma dei Carabinieri si è riunita al Duomo di Biella per celebrare la Santa Padrona Virgo Fidelis, nome derivante dal motto araldico dell’Arma “Fedele nei secoli”. La ricorrenza cade il 21 novembre, data in cui si commemora l’anniversario della Battaglia di Culqualber per la quale fu concessa la Medaglia d'oro al Valor Militare alla Bandiera dell'Arma, nonché la “Giornata dell’Orfano”, dedicata ai figli dei commilitoni caduti nell’adempimento del dovere.

Questo pomeriggio, alle ore 16:30, i rappresentanti delle amministrazioni e gli ufficiali, con la presenza della Corale di Casapinta, hanno partecipato alla cerimonia presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella: “Maria ci insegna ad essere fedeli alla propria missione con coraggio e amore: il vostro non è solo un adempimento del dovere, ma una vera e propria vocazione che parte dal cuore. Siete chiamati a servire il prossimo, uomini e donne che ogni giorno si impegnano per la difesa della libertà e della giustizia. Vogliamo rendere grazie al Signore per il vostro servizio e impegno verso la società”.

Chiamata a rispondere per il bene comune, l’Arma dei Carabinieri svolge un importante servizio per la società in qualunque situazione: “Affrontate sfide e rischi per proteggere i più deboli, prevenire il crimine e intervenite prontamente – continua Farinella – dal cuore generoso portate conforto nei momenti difficili e tutti noi vi rivolgiamo profonda gratitudine”.