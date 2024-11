Biella, anche i giovani della Croce Rossa scendono in campo contro la violenza sulle donne

Il prossimo fine settimana il gruppo Giovani della Croce Rossa di Biella ha organizzato un’attività di sensibilizzazione distribuendo in alcuni locali biellesi, in maniera totalmente gratuita, alcuni segnalibri, realizzati dai giovani stessi, in occasione della giornata del 25 novembre per l’eliminazione della violenza sulle donne.

“In questo modo, potremmo raggiungere insieme un numero maggiore di persone e sensibilizzare la comunità su un tema così importante come la violenza contro le donne – spiegano - I segnalibri che distribuiremo contengono messaggi di supporto e informazioni utili per chi è in difficoltà, oltre ai contatti per ricevere aiuto in modo discreto e sicuro”.