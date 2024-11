Banca del Giocattolo, al via raccolta dei giochi in biblioteca e nelle scuole di Vigliano (foto di repertorio)

Anche per il 2024 il comune di Vigliano Biellese ha aderito all'iniziativa della Banca del Giocattolo per raccogliere giochi per bambini in situazione di difficoltà. Chi li possegga in buono stato può farne dono consegnandoli presso la Biblioteca Comunale dal 26 novembre al 10 dicembre con orario 14.30 – 18.

L'Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese informa inoltre che la consegna è possibile anche a partire dal 25 novembre ed entro e non oltre il 9 dicembre presso la scuola secondaria di I grado "Dante Alighieri" e le primarie di San Quirico e Amosso in orario scolastico. È possbile anche a Ronco Biellese alla secondaria di I grado e la scuola dell’infanzia in orario scolastico.