"Le Nostre Montagne": Fotoclub Biella presenta l'essenza dei nostri paesaggi FOTO

Fotoclub Biella invita il pubblico a esplorare l'essenza delle montagne biellesi con la mostra fotografica “Le Nostre Montagne.” Le immagini esposte nell’atrio dell’Ospedale di Ponderano, raccontano il profondo legame che unisce il Biellese al profilo maestoso delle sue montagne, che sorgono come una corona preziosa sul territorio. Queste vette non sono solo parte del paesaggio, ma vere e proprie compagne di vita, testimoni della tradizione e custodi di saggezza. Ogni scatto le valorizza il cambiamento dovuto all'intervento umano la natura incontaminata. L'aria pura, l’acqua limpida e la natura protetta offrono un balsamo per la salute fisica e mentale. Le montagne sono un riferimento che, anche da lontano, orienta e conforta. “Un viaggio visivo in cui si intrecciano storia, rispetto, fatica e bellezza, per celebrare luoghi che sono medicina per l’anima”. Per poterle osservare da vicino, presso l’ospedale di Biella, c’è tempo fino al 22 novembre 2024.