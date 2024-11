Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, a Vigliano luci e letture

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1999 per sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema globale che colpisce milioni di donne in tutto il mondo. La data è stata scelta come giorno della ricorrenza in cui celebrare attività a sostegno delle donne, sempre più vittime di violenza, molestie, fenomeni di stalking e aggressioni tra le mura domestiche.

L'amministrazione comunale di Vigliano Biellese è impegnata da tempo sul tema del contrasto alla violenza sulle donne e ad ogni forma di discriminazione per costruire, assieme ai cittadini e ai giovani, una cultura del rispetto e delle pari opportunità. Per affrontare questo tema, lunedì 25 novembre, alle 17, in piazza Martiri Partigiani, lungo il sentiero di scarpe rosse verranno accese le luci contro il buio della violenza; inoltre, l’Associazione Donne Nuove leggerà alcuni brani dal volume “Narrarti”.