Conto alla rovescia per il Natale, a Candelo si accende l'Albero: c'è anche una novità

Conto alla rovescia per l'inizio del Borgo di Babbo Natale, uno dei grandi eventi natalizi che, ogni anno, richiama un gran numero di persone a Candelo. Come da tradizione, verrà acceso l'Albero al Ricetto alle 18 di sabato 16 novembre.

Novità di quest'anno: un maxischermo in piazza Castello, così che tutti possano assistere al lieto momento. A commentare l'iniziativa il sindaco Paolo Gelone: “Un grazie speciale alla Pro Loco di Candelo, a tutte le persone e le associazioni che hanno collaborato e che da mesi si impegnano per questo grande momento. E grazie in particolare a Candelo in Coro che ci farà cantare ed emozionare come sempre”.