Osservatorio sulle Imprese non agricole: Piemonte al secondo posto nel Nord Ovest

Andando più nel dettaglio, per il Nord Ovest la Lombardia è in testa con il numero delle imprese, pari a 284.196, il Piemonte è al secondo posto con 109.325 imprese (all'8° posto a livello nazionale), chiudono la Liguria con 44.946 e la Valle D'Aosta con 4.308.

Analizzando le macroregioni, il Nord-Ovest, trainato in particolare dalla Lombardia, registra il volume maggiore di contributi (64,8 miliardi di euro), pari al 40,1% del totale nazionale. Al secondo posto si trova il Nord-Est con 39 miliardi, seguito dal Centro con 34,1 miliardi, dal Sud con 16,9 miliardi e infine dalle Isole, che contribuiscono per 6,6 miliardi. Questa distribuzione rispecchia la concentrazione delle attività produttive e dei posti di lavoro, che storicamente tende ad essere più elevata nelle regioni settentrionali.

Il quadro delineato dall’Osservatorio evidenzia la crescita e l’evoluzione del settore privato non agricolo in Italia negli ultimi anni. I dati 2023 confermano il ruolo chiave della Lombardia e delle regioni settentrionali, sia in termini di imprese attive che di contributi versati, ma mostrano anche come le piccole e microimprese siano la colonna portante del tessuto imprenditoriale italiano. Al contempo, le medie e grandi aziende giocano un ruolo essenziale nell’offrire occupazione.