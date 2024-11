Festa d'autunno a Vigliano Biellese

Sabato 9 novembre, l'associazione culturale Nientedafare presso la Cascina Il Chioso, in via Rivetti 50a, a Vigliano Biellese, ha creato un evento dal titolo poetico “Festa Finché C’è Luce,” un’occasione per riunirsi e celebrare la bellezza dell'autunno prima del calar del sole.

La festa sarà un’esperienza all’aperto pensata per tutte le età, con diverse attività legate alla stagione autunnale e alle tradizioni locali. Un falò centrale accoglierà i visitatori, insieme alle immancabili caldarroste per riscaldarsi e fare uno spuntino. Dalla mattina fino a sera, sarà possibile visitare una mostra d'arte e acquistare prodotti a chilometro zero nel mercato contadino, un’opportunità per sostenere i produttori locali e acquistare cibo di qualità.

Il pranzo sarà preparato dal team di Erbavoglio Vigliano, che proporrà un menù vegano a prezzi popolari, accompagnato da vin brulé, perfetto per affrontare il freddo autunnale. Nel pomeriggio, sarà il momento delle castagne e della musica. Una jam session aperta invita i partecipanti a portare strumenti musicali per condividere momenti di creatività e allegria. È prevista anche una merenda con spuntini dolci e salati.

Verso sera, l'evento si concluderà con un DJ set all'aperto e il falò finale, per chiudere la giornata in modo conviviale e festoso. “Festa Finché C’è Luce” è un evento aperto a tutti, senza biglietto d’ingresso, con l’obiettivo di promuovere un’atmosfera di condivisione e vicinanza. L'invito è di venire "quando vuoi, come vuoi, con chi vuoi e di portare una coperta o qualcosa da condividere, lasciando a casa fretta e aspettative" come suggerisce un antico proverbio biellese. Un bel modo per trascorrere una giornata d'autunno in mezzo alla natura a due passi dalla città.