Provincia, riaperta la SP 419 della Serra

È stata riaperta la SP 419 della Serra. Ne dà notizia la Provincia di Biella sui propri canali social: “Completate le operazioni di rimozione del materiale dalla carreggiata e della messa in sicurezza del versante, è stato nuovamente istituito un senso unico alternato con impianto semaforico (a salvaguardia di automobilisti e lavoratori) dal km 4+300 al km 5+100 per la messa in sicurezza del pendio, con posa di reti e barriere paramassi (come previsto dall’Ordinanza n.154 del 24/10/2024 sull’Albo Pretorio del nostro sito). La SP è ora aperta e percorribile in sicurezza”.