Aldo Boglietti è nella storia, negli USA consegnato il premio Nikola Tesla al docente biellese

Un biellese è nella storia. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che, nei giorni scorsi, il professor Aldo Boglietti ha ricevuto il premio dedicato a Nikola Tesla, uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel campo dell'ingegneria elettrica.

La cerimonia di consegna è avvenuta lo scorso fine mese nella cittadina di Phoenix, in Arizona. Residente a Cossila San Grato, Boglietti è docente del Dipartimento Energia Galileo Ferraris del Politecnico di Torino. È la prima volta che il premio Nikola Tesla viene assegnato ad un accademico italiano, perlopiù biellese. Sicuramente un riconoscimento di prestigio non solo per l'Italia ma anche per il nostro territorio.

Già lo scorso anno, il nostro quotidiano gli aveva dedicato un ampio servizio: in quell'occasione aveva sottolineato, sul sito del Politecnico, come “l’assegnazione del premio Nikola Tesla non rappresenta il traguardo di un singolo, ma di un gruppo di ricerca tra i più prestigiosi nella comunità scientifica delle macchine azionamenti e convertitori elettici. Credo che il premio vada nella continuità di una tradizione che vede nascere il gruppo di ricerca di cui faccio parte, dalla figura di una degli scienziati italiani e piemontesi più prestigiosi 'Galileo Ferraris' fondatore della prima scuola di Elettrotecnica italiana poi diventata Politecnico di Torino. Vorrei ringraziare tutti i colleghi con cui ho collaborato nella mia vita accademica iniziata nell’ormai lontano 1984, per avermi trasmesso le loro capacità scientifiche ed umane, che hanno permesso il raggiungimento di questo traguardo”.