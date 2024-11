Mazzali a Gaglianico per il IV Novembre: "Fondamentale continuare a celebrare questa ricorrenza" FOTO e VIDEO

"Oggi ci sono ancora molte guerre in atto, in Congo, in Siria, senza scordare la Corea, Cina...siamo sicuri che le cose siano davvero cambiate rispetto alla Prima Guerra Mondiale? Fondamentale è comunque continuare a celebrare questa ricorrenza nella speranza che non si commettano più gli errori del passato". Queste le parole del vice sindaco di Gaglianico Luca Mazzali questa mattina, oggi domenica 3 novembre, in occasione della giornata dell'Unità Nazionale e nel ricordo di tutte le guerre.

"Fa male al cuore vedere gente che abbandona le case, bambini, famiglie rimaste senza famiglie. Noi oggi ricordiamo il lavoro importante delle Forze Armate, del loro aiuto, di quello che fanno ogni giorno per mantenere e ristabilire la pace", spiega Mazzali.

La Banda Giacomo Puccini di Gaglianico ha accompagnato i momenti solenni dell'evento, le deposizioni delle corone di alloro ai Caduti, la sfilata.