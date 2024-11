Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Cossato, Moggio: "Domani esponiamo tutti i tricolore" FOTO e VIDEO

Anche a Cossato nella mattina di oggi domenica 3 novembre è stata celebrata la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il ritrovo è stato in piazza Angiono. Il Sindaco Enrico Moggio ha iniziato il suo discorso con la lettura di un messaggio a firma del Ministro Biellese Gilberto Pichetto Fratin e ha ricordato come soprattutto in un periodo come questo sia importante l'Unità Nazionale.

Ha ricordato l'articolo 11 della Costituzione, con i suoi valori. Ha ringraziato le Forze dell'Ordine per il loro impegno allora come oggi, e ha invitato la cittadinanza tutta a esporre il tricolore nella giornata di domani 4 novembre.