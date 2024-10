Verzella: "L'abito che non fa il monaco"

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’Assessoressa Chiorino indigna i consiglieri regionali e svilisce i lavoratori di Comau al question time di ieri, martedì 29 ottobre, in apertura del Consiglio regionale.

Alla domanda posta dalla consigliera 5 Stelle, Sarah Disabato, su come la Regione intenda tutelare lavoratori e lavoratrici di Comau dopo la cessione della società da parte di Stellantis, la biellese assessora regionale al lavoro e vicepresidente della Giunta piemontese ha risposto facendo sfoggio del suo miglior eloquio demagogico, mostrando la vera faccia del disinteresse del Governo regionale per le vicende dei lavoratori.

Lo ha fatto in replica all’interrogazione, scaricando ogni colpa su governi precedenti e colpevolizzando la “deriva green” europea, come lei definisce la transizione in atto. Fronte unito col Governo nazionale quindi, nel preferire gli slogan alle analisi, che sarebbero doverose anche solo per le cariche che ricopre. Alla faccia dei lavoratori in sofferenza, come spesso accade".