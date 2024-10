Tante famiglie al Ricetto per la Festa di Halloween

Lo scorso weekend a Candelo è stato all’insegna del divertimento per tutta la famiglia. Sabato 26 ha visto una grande partecipazione all’evento benefico I Sogni son Desideri organizzato dal comune di Candelo - Assessorato Politiche Sociali in collaborazione con il Centro Danza Scarpette Rosse e Libera la Voce Associazione Culturale, che si è svolto al salone polivalente di Candelo. Tanti gli attori e i cantanti sul palco che hanno dato vita a delle performance indimenticabili che ci hanno riportato indietro nel tempo con alcune delle colonne sonore più famose tratte da musical e film.

La vicesindaco Selena Minuzzo ha condiviso: “Tra musica e teatro, le famiglie presenti si sono lasciate trasportare da una magia unica per tutta la serata. Oltre ad essere stato un evento emozionante, è stata anche la prova che Candelo sa riunirsi per aiutare chi più ha bisogno, visto che l'iniziativa era benefica per l'Emporio di Candelo e per Caritas. ”Un grande successo anche per l’evento di Halloween che ha visto circa 180 bambini con le loro famiglie aggirarsi in costume per il Ricetto, alla scoperta di tanti giochi e attività organizzate dall’Ufficio Cultura insieme ai volontari della Biblioteca e della Banca del Tempo di Candelo. Una giornata che ha colorato le rue del Ricetto tra simpatici costumi, dolcetti e risate.

La vicesindaco Selena Minuzzo ha espresso la sua soddisfazione: “Una festa all’insegna del divertimento che rafforza il valore di una comunità che si ritrova e si diverte insieme, unita.” Chiude il sindaco di Candelo Paolo Gelone con un ringraziamento speciale: “Questi eventi hanno visto impegnate tante persone che hanno contribuito nel creare momenti di interazione e incontro. Un ringraziamento speciale va quindi agli uffici comunali e ai volontari che hanno prestato il proprio tempo e il proprio calore umano per questi progetti, al servizio del nostro paese. Perché dietro a tutto questo c'è un lavoro di mesi e tanta collaborazione.”