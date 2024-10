Regali natalizi per uomini sportivi: dalla passione motori fino a quella per la bicicletta

Sembra sempre distante, poi dal nulla e come niente, ci ritroviamo a pensare sempre allo stesso “piacevole” problema: i regali di Natale. E poi tutto diventa più complicato, se le idee scarseggiano e il tempo corre. Per questo motivo partire in anticipo è meglio che arrivare in ritardo. Motivo per cui in questa guida proponiamo alcune idee interessanti per sorprendere il tipico uomo che vive unicamente per lo sport.

Passione motori: dalla prova su pista agli indumenti per le moto

Non c’è soltanto il calcio nella vita degli italiani, sono anche tanti i tifosissimi del mondo motori. Formula Uno o Moto GP poco cambia, il rombo dei cilindri per tanti è una sensazione estasiante e irresistibile. Perché allora non regalare a vostro marito o compagno una corsa sportiva su uno dei tanti bolidi che gli uomini sognano di provare da sempre? Se cercate l’offerta giusta questo servizio offerto da RSE Italia fa proprio al caso vostro.

Altra alternativa di lusso che fa sprizzare gli occhi di chi riceve un regalo così è un biglietto per godersi dal vivo una gara su alcuni dei circuiti più famosi di sempre: Monza, Imola o Mugello. Se, invece, il partner è un vero e proprio centauro, allora si può anche pensare a degli indumenti o cose aggiuntive utili per le moto: guanti, casco, tuta, felpa, zaino, auricolare bluetooth o visiera.

Alcuni gadget irrinunciabili per i tifosi di calcio

Il suo cuore batte solo per il calcio? Beh in quel caso, è possibile sbizzarrirsi. Si va dalla maglietta originale più cappellino invernale o estivo fino al felpone invernale o il pigiama. O ancora gadget come la tazza da colazione, il cuscino, l’orologio da muro, il beauty case, lo zaino, la sciarpa e altri oggetti personali.

Amante dell’adrenalina: una serie di consigli per Natale

E per uno super sportivo? Per gli amanti dell’adrenalina, dell’emozione e per i temerari si possono proporre gli accessori per praticare lo sport stesso, magari coordinati, ma che forse non tutti conoscono. Si va dal paracadutismo al bungee jumping fino al parkour.

Per chi abita a Milano o zone vicine molto affascinante e unica è l’esperienza di Aerogravity, che consiste nella possibilità di vivere un’esperienza di volo in una vera e propria galleria del vento , come se non ci fosse la forza di gravità presente.

Idee per sportivi sempre valide: dal borsone alla bicicletta

Per chi preferisce stare più sull’assetto sportivo che sull’esperienza di sport sempre gradito è il borsone per attività sportive: palestra, nuoto, bicicletta, padel o altro. Altrettanto valido come regalo sono le scarpe da runner di alto livello e l’ abbigliamento termico per le attività invernali all’aperto oppure i guanti e gli attrezzi ginnici da usare in palestra o in casa.

Per i corridori e gli escursionisti , ma anche per tutti quelli che fanno attività fisica fuori casa, è un oggetto imprescindibile lo smartwatch multifunzione (utilissimo sia per tenere monitorata l’attività fisica e sia per eventuali segnalazioni di sicurezza).