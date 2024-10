Halloween arriva a Miagliano

ASD San Lorenzo Calcio e il comune di Miagliano come da tradizione organizzano il giro in maschera in occasione della festa di Halloween prevista per giovedì 31 ottobre.

L'appuntamento è fissato per le 16:50 in piazza del comune, successivamente i volontari civici accompagneranno i bambini per le vie del paese: ad attendere i bambini mascherati molti cittadini che si sono resi disponibili per contribuire alla festa, tutti pronti a regalare caramelle e dolciumi.

Al termine del giro "dolcetto o scherzetto", merenda in piazza del comune. La comunità dimostra così ancora la sua vitalità e il Comune non fa mancare il suo appoggio alle realtà associative della Valle Cervo.