Come Scegliere un cucciolo di Barboncino Toy : Guida Completa e Documenti Necessari

Il barboncino toy è una delle razze di cani più amate per il suo carattere vivace, affettuoso e intelligente, oltre che per la sua taglia ridotta che lo rende ideale per la vita in appartamento. Tuttavia, scegliere il barboncino toy giusto presso un allevamento professionale richiede attenzione e la conoscenza di alcuni aspetti fondamentali per garantire l'acquisto di un cucciolo sano e proveniente da un contesto etico. In questo articolo, esploreremo i fattori da considerare quando si sceglie un barboncino toy e quali documenti richiedere all'allevatore per garantire la provenienza e la salute del cucciolo.

Rivolgiti a un Allevamento Professionale e Riconosciuto Il primo passo per scegliere un barboncino toy è individuare un allevamento professionale e riconosciuto sia dall’ ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), sia dalle autorità sanitarie competenti. Un allevamento professionale è sottoposto alla sorveglianza sanitaria delle autorità competenti (possiede pertanto un codice di allevamento), si deve avvalere di un medico veterinario dedicato che effettui regolari controlli e sopralluoghi al fine di verificare il rigoroso rispetto degli standard etici e di salute nella riproduzione dei cani, garantendo che i cuccioli siano allevati in un ambiente sano e verificato. Prima di prendere una decisione, è quindi fondamentale effettuare ricerche approfondite sugli allevamenti disponibili.

Cosa cercare in un allevamento:

- Riconoscimento ufficiale: Verifica che l’allevamento sia registrato presso le autorità sanitarie locali e presso l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI).

- Trasparenza e disponibilità: Un allevatore professionale sarà sempre disposto a fornirti informazioni sulla salute dei cuccioli e sui loro genitori.

-Condizioni di allevamento: Assicurati che i cuccioli siano cresciuti in un ambiente pulito, sicuro e stimolante. Gli allevatori seri permetteranno di visitare il luogo dove vengono allevati i cuccioli.

Valutare la Salute dei Cuccioli e dei Genitori

Quando scegli un cucciolo di barboncino toy, è importante considerare la salute del cucciolo stesso, ma anche dei suoi genitori. La salute genetica della razza è essenziale per evitare malattie ereditarie. Un allevatore professionale si prenderà cura di selezionare cani da riproduzione sani, sottoponendoli a test genetici per prevenire patologie comuni alla razza.

Malattie da controllare in un cucciolo di razza Barbone Toy:

- Grado di lussazione della Rotula: Il comitato scientifico dell’ ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) ha stabilito che un riproduttore selezionato di Barboncino Toy può avere un grado massimo di lussazione della rotula pari a 1 unilaterale.

- Atrofia progressiva della retina (PRA) e (PRA-rcd4): Questa malattia può portare alla cecità e deve essere verificata tramite test genetici.

- Altre patologie genetiche: I barboncini toy, come altre razze di piccola taglia, possono essere soggetti ad altre patologie di origine genetica quali l’ encefalopatia neonatale e la mielopatia degenerativa, nonché a problemi di dentizione. Un allevatore professionale ti fornirà i certificati dei test genetici eseguiti sui genitori del cucciolo, a dimostrazione che sono stati esaminati e risultano esenti da malattie ereditarie.

Conoscere il Carattere del Barboncino Toy

Il carattere del barboncino toy è un altro aspetto da considerare nella scelta del cucciolo. Questa razza è nota per essere intelligente, affettuosa e socievole. Un buon allevatore osserverà attentamente il temperamento dei cuccioli e sarà in grado di consigliarti quello che meglio si adatta al tuo stile di vita.

Alcuni suggerimenti utili:

-Incontra i genitori: spesso il temperamento dei genitori può dare un'idea del carattere che svilupperà il cucciolo.

-Interazione: Osserva come il cucciolo interagisce con te e con gli altri, dovrà dimostrarsi attivo, curioso e socievole.

Documenti e certificati da Richiedere all'Allevatore

Quando si sceglie un cucciolo di barboncino toy presso un allevamento professionale, è fondamentale richiedere una serie di documenti per assicurarsi che il cucciolo sia sano, ben allevato e regolarmente registrato all’ anagrafe canina mediante microchip. Di seguito, una lista dei documenti più importanti da ottenere:

-Pedigree rilasciato dall’ ENCI: Il pedigree è il documento che attesta la genealogia del cucciolo, indicando i suoi genitori, nonni, bisnonni e trisnonni. Questo certificato è essenziale per dimostrare la purezza della razza e verificare che il cucciolo provenga da una linea di sangue sana e priva di problemi genetici.

-Certificato di Buona Salute: Un certificato veterinario che attesti la buona salute del cucciolo è fondamentale. Questo documento, solitamente rilasciato dal veterinario dell'allevatore, conferma che il cucciolo è stato visitato e che è in salute al momento dell'acquisto. Deve essere corredato dal Libretto delle Vaccinazioni in cui vengano evidenziate le vaccinazioni effettuate, i trattamenti antiparassitari ed ogni altra annotazione che il medico veterinario ritenga opportuna.

-Iscrizione all’ anagrafe canina mediante Microchip: Un cucciolo di barboncino toy deve essere stato registrato dall’ allevatore all’ anagrafe canina regionale mediante l’ inserimento del microchip obbligatorio per legge. Assicurati che il cucciolo sia dotato di microchip e che i documenti contengano tutte le informazioni necessarie per registrarlo a tuo nome.

-Certificati dei Test Genetici: Come accennato in precedenza, richiedi sempre i certificati dei test genetici sui genitori del cucciolo. Questo documento è cruciale per assicurarti che il barboncino toy non sia predisposto a malattie ereditarie gravi.

Visita e Interagisci con il Cucciolo Prima dell’Acquisto

Infine, prima di prendere una decisione definitiva, è fondamentale visitare l’allevamento e passare del tempo con il cucciolo che desideri acquistare. Osserva il suo comportamento, il suo livello di energia e come interagisce con i suoi fratelli. Questo ti darà un'idea più chiara del suo temperamento e ti permetterà di stabilire un primo legame con il cucciolo.

Rivolgiti pertanto ad un allevamento professionale riconosciuto ENCI in quanto adottare un cucciolo è una decisione importante che richiede attenzione e ricerca.