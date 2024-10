Nuova vita per Casa Masserano al Piazzo. In estate il Comune di Biella aveva pubblicato un avviso per concederlo ad uso di deposito/magazzino. E ad aggiudicarselo è stato il vicino Caffè Ristoro Stazione Cucco e la Civetta.

In particolare, il locatario sarà tenuto per tutta la durata del contratto che è stato stabilito di sei anni, rinnovabili automaticamente per ulteriori sei, al pagamento del canone di locazione, da corrispondere in n. 4 rate trimestrali anticipate, ciascuna di importo pari ad Euro 387,50.

Con molta probabilità il contratto verrà stipulato entro il termine del 31 ottobre.

Un tempo era un centro incontro anziani, poi è rimasto abbandonato per anni, fino ad ora che sarà concesso dal Comune ad uso di deposito/magazzino non alimentare.