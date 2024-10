A Castelletto Cervo, la minoranza: "111 persone aspettano una risposta"

Riceviamo e pubblichiamo:

"E’ notizia di questi giorni, sfogliando i quotidiani, che la provincia di Biella ha un tristissimo primato: + 233 per cento di incidenti stradali mortali. I dati sono stati forniti da ACI Italia e ISTAT, che ci sia un problema di sicurezza sulle strade biellesi è innegabile, siamo passati da 3 vittime nel 2022 a 10 nel 2023.

Nei mesi scorsi, il Gruppo Consiliare “Il Comune La Casa Dei Cittadini” di Castelletto Cervo, ha raccolto più di 100 firme, depositando la documentazione prodotta sia in comune che in provincia, chiedendo una soluzione al problema della riduzione della velocità lungo la strada provinciale 313 Cossato-Castelletto Cervo nel territorio di Castelletto Cervo; capiamo che non è una cosa semplice ma da attuare, ma più volte abbiamo contattato gli enti che dovrebbero dare un riscontro, ma al momento nulla è arrivato. Una risposta che in primo luogo vorremmo nei fatti e non nelle parole.

Vorremo solo fare notare che il D.lgs. 267/2000 prevede che il Sindaco adotti con atto motivato provvedimenti, anche contingibili urgenti a fine di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Visto il grave problema, e visto che solo per fortuna non si sono registrati invincidenti gravi, questo gruppo si adopererà sempre affinché ogni cittadino sia libero di attraversare la strada senza temere per la propria vita o quella dei suoi cari.

Infine vorremmo fare un appello; i dati parlano chiaro lavoriamo tutti assieme per trovare una soluzione".