Un sistema integrato per il bike-sharing: Atap ed Ener.bit collaborano per la mobilità sostenibile.

Il servizio, attivo nei comuni di Biella, Candelo, Gaglianico, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ponderano, Sandigliano, Vigliano Biellese, consta di una flotta di 250 e-bike, suddivise in 72 stazioni ed ha l’obiettivo di offrire ai cittadini dei comuni un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico e il nuovo bike sharing. Il piano tariffario VAIMOO grazie all’integrazione con ATAP prevede scontistiche fino al 95% sull’utilizzo del servizio del bike sharing per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio di ATAP in corso di validità.

Tutte le informazioni sulle tariffe per utilizzare il servizio e il posizionamento delle stazioni sono disponibili sul sito https://biella.vaimoo.app

Come Funziona?

Scarica l’App VAIMOO e crea il tuo account: Disponibile su iOS e Android. Inserisci il tuo metodo di pagamento: sono supportati carta di credito, Apple Pay e Google Pay Attiva un BikePass con ATAP: Sono i pass di diversa durata indispensabili per sbloccare le bici. Per ogni noleggio verrà calcolata una tariffazione a tempo ogni 30 minuti. Inserisci il numero del tuo biglietto ATAP , nella sezione “Riscatta codice” dell’app VAIMOO Sharing prima di acquistare un BikePass! Inizia a Pedalare: Trova una bici vicino a te e goditi il viaggio. Termina il noleggio in stazione: Ricorda che puoi terminare il noleggio solo in una stazione.

Per maggiori informazioni, visita https://biella.vaimoo.app/

In merito al progetto

A seguito dell’avviso pubblico emesso da ENER.BIT, il servizio di bike sharing è stato aggiudicato in via esclusiva alla società pugliese VAIMOO (Angel Holding), con sede a Mola di Bari e già operatore in diversi comuni in Italia. Il progetto ha visto anche il coinvolgimento della Società di Trasporto Pubblico Locale ATAP, beneficiaria di un finanziamento da parte dell’Agenzia di Mobilità Piemontese e della Regione Piemonte per servizi di Sharing Mobility.