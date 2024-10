Arte, storia e natura: in arrivo tre sentieri culturali per valorizzare la Baraggia (foto di repertorio)

Ha suscitato grande interesse la presentazione del progetto “The Walk – Visione contemporanee nella Baraggia Biellese”, andata in scena nella mattinata di venerdì, 18 ottobre, nei locali dell'Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge, a Cossato.

Come delineato nel corso della conferenza stampa, è stato svelato il primo dei tre sentieri culturali, capaci di coniugare arte, storia e natura, con l'obiettivo di valorizzare l'area del borgo di Castellengo e la zona della Baraggia in chiave turistica ed escursionistica. Nello specifico, si tratta di un percorso artistico di circa 9 chilometri (il cui itinerario avrà inizio nella chiesa di San Pietro e Paolo) e vedrà l'installazione di opere in alcuni punti del cammino.

Inoltre, in queste settimane, sarà posizionata l'apposita cartellonistica, assieme alla realizzazione di cartine apposite. La presentazione ufficiale del percorso avrà luogo alle 10 di domenica 17 novembre, con ritrovo all'Ecomuseo ed una speciale performance artistica a Cascina Foresto. In campo diversi soggetti del territorio, tra cui il comune di Cossato, ben lieto di aver preso parte a questo tipo di iniziativa.

“Quasi due anni di lavoro hanno portato a questo grande risultato – commenta l'assessore al Turismo Sonia Borin – Il Comune ha predisposto cartelli specifici per altri due tracciati che guardano all'aspetto religioso e naturalistico. Non solo: nei nostri piani, l'Ecomuseo deve diventare un punto di riferimento tanto che ospiterà l'info-point di questo sentieri”.