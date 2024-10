Bilanci e rilanci, mamme al centro per valorizzare il territorio: se ne parla a Biella

Un'importante occasione di confronto per riflettere sulla conciliazione tra vita privata e lavoro, vista come una leva strategica per aumentare l'attrattività del Biellese. Sarà questo il punto di partenza del convegno Bi.lanciare del prossimo 23 ottobre. Il progetto, nato a gennaio 2023 e realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo - nell'ambito della Call for Action Equilibri - e della Fondazione CR Biella, che promuove l’occupazione femminile, offre servizi di conciliazione a favore delle donne e servizi educativi per il benessere e la crescita dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.

L’evento “Bilanci e rilanci. Mamme al centro per valorizzare il territorio Biellese” ha l'obiettivo di fare il punto sulle opportunità per sostenere le famiglie, in particolare le mamme, nel raggiungere un'armonia tra lavoro, impegni familiari e tempo libero. E vedrà la partecipazione di Rita Querzè, giornalista del Corriere della Sera e autrice del libro “Donne e lavoro. La rivoluzione in sei mosse” (Post Editori), che analizzerà la situazione attuale e proporrà possibili strade per accelerare il cambiamento e migliorare la condizione femminile a piccoli passi. Un dialogo aperto a cui si aggiungeranno le narrazioni delle esperienze di alcune delle 226 mamme che hanno già preso parte al progetto.

La conciliazione può attrarre nuove famiglie sul territorio? Come possiamo prevenire la dimissione delle donne una volta che sono diventate madri? Qual è il ruolo dei padri? Come rilanciare il loro ruolo? Sono alcune delle domande provocatorie che guideranno la tavola rotonda del convegno, coordinata da Marta Maglioli, Responsabile Area Attività Istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in dialogo con Marzia Sica - Responsabile Obiettivo Persone Fondazione Compagnia di San Paolo, Ilaria Sala - Consigliera di Parità Provincia di Biella, Andrea Quaregna - Segretario Generale Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Cristina Sitzia - Sindaca del Comune di Benna. Saranno presenti per i saluti istituzionali: Michele Colombo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Alberto Anfossi Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo e Federica Collinetti, Presidente Consorzio Sociale Il Filo da tessere.

“La presenza delle donne nel mercato del lavoro, in un’armonica conciliazione tra carichi familiari e crescita professionale, è la vera grande sfida delle economie del futuro e per l’Italia lo è ancora di più – commenta il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo – per questo siamo felici di presentare i primi risultati del progetto Bi.lanciare che si dimostrano incoraggianti e stimolanti. Un progetto che ha saputo parlare alle donne con i loro bambini, alle lavoratrici e ai loro desideri e difficoltà, dando loro uno spazio per esprimere paure e speranze e i mille non detti di cui la vita di ogni donna che lavora è fatta, tra discriminazioni e luoghi comuni. La Fondazione, con i partner di progetto, è orgogliosa di contribuire dunque a un cambio di paradigma”.

“Durante questo periodo con il progetto Bi.lanciare, che la Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, sono state raggiunte, ascoltate e accolte oltre 200 donne, promuovendo la creazione di sinergie territoriali che agevolassero risposte capaci di guardare, contemporaneamente e in stretta connessione, alle dinamiche relative al lavoro, alla conciliazione e all’educazione per ridurre il più possibile le diseguaglianze e le disparità di condizioni di accesso, per favorire il mantenimento del lavoro per le donne e per proporre servizi educativi di qualità per le loro figlie e i loro figli minori. Sono stati attivati percorsi di orientamento, formazione ed empowerment, ma anche spazi di confronto e supporto tra donne” afferma Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Federica Collinetti – Presidente del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, capofila del progetto Bi.lanciare - dichiara: "Con l'avanzare del progetto 'Bi.lanciare', è giunto il momento di una riflessione allargata. Dialogando con stakeholder ed esperte, esploreremo le attività di supporto realizzate finora, che legano a doppio filo servizi al lavoro e per lo sviluppo professionale delle donne alle iniziative per l'infanzia e l'adolescenza e alle innovazioni come il teatro sociale e i gruppi di auto mutuo aiuto dedicati. Il nostro obiettivo è partire dalla conciliazione per disegnare prospettive di welfare comunitario per il futuro del Biellese."

L’appuntamento è quindi per mercoledì 23 ottobre alle 9.30 a Palazzo Gromo Losa – Biella.