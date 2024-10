Fra innovazione e sostenibilità, Gruppo Marazzato protagonista del futuro responsabile.

Il Gruppo Marazzato

Marazzato Soluzioni Ambientali è la società di punta del Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Lo scorso febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da oltre 250 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).

Relife

A Luglio 2021 ReLife Group, il più innovativo player dell’economia circolare nel nostro Paese, operativo nel campo della raccolta e trasformazione di rifiuti valorizzabili, specializzato nel recupero e nel trattamento di materiali plastici e leader in Italia e in diverse filiere della carta da macero ha costituito la divisione Paper Packaging.

La divisione garantisce la completa autonomia produttiva dalla bobina di carta alla scatola finita e pronta per l’utilizzo da parte del cliente. L’utilizzo in continua crescita di cartone proveniente da carta riciclata per oltre il l’80% della produzione soddisfa la forte domanda di circolarità, sviluppata grazie alla rapida integrazione con la divisione Recycling di ReLife.

I due scatolifici integrati con ondulatore General Packaging e V.G.K. e la cartotecnica Hamm-Pack, che sono entrati a far parte di ReLife costituendo la nuova divisione, sono stati fondati intorno agli anni ’70. Da oltre 50 anni rappresentano una delle principali realtà italiane nella produzione di fogli e scatole di cartone ondulato, di fustellati stesi, espositori e articoli pubblicitari per i punti vendita prodotti prevalentemente da carta riciclata.

L’Istituto di Istruzione Superiore Cavour

Nel 2024 ricorre il 170esimo anno dalla fondazione dell’Istituto, che ha sede a Vercelli nello storico edificio di Corso Italia.

Nato nel 1854 con la finalità di formare tecnici e quadri intermedi delle imprese locali, oggi l'Istituto Cavour offre alle studentesse e agli studenti una solida preparazione nel settore tecnologico ed economico, nei tre indirizzi AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), Turismo, CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), e un'istruzione professionale di qualità negli indirizzi Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale.

Il 9 dicembre 2024 è in programma una giornata celebrativa, dedicata in particolare all'evoluzione dell'istruzione tecnica. Parteciperanno, in un panel che si annuncia ricco di contenuti e proposte innovative, rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali ed esponenti dei settori produttivi del territorio. Tema chiave il rapporto fra gli indirizzi formativi dall'Istituto e le prospettive professionali, molto spesso poco conosciute, che si aprono per le nuove generazioni.