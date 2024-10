Sella inaugura il nuovo Open Innovation Center di Torino, Maurizio Sella: "Noi siamo Biellesi" FOTO e VIDEO

"Per chi non ci conosce noi siamo biellesi, veniamo dalla frazione di Mosso Santa Maria che oggi ha cambiato nome e si chiama Valdilana". Ha esordito così, con orgoglio, Maurizio Sella, Presidente di Banca Sella Holding, che ha proseguito raccontando come è nata la Banca Sella, le sue origini.

Pietro Sella, amministratore delegato del gruppo privato e indipendente Sella, ha invece affrontato il tema dell'innovazione del Gruppo, del suo sviluppo negli ultimi anni.

Una superficie complessiva di oltre 5.000 metri quadrati, 200 postazioni di lavoro, zone per coworking e meeting tra imprenditori, startupper, liberi professionisti, giovani talenti, investitori e clienti, un team dedicato all’AI, uno spazio eventi, un bistrot caffetteria aperto al pubblico, oltre ad un rooftop disponibile anche per eventi privati. È l’Open Innovation Center del gruppo Sella, inaugurato oggi giovedì 17 ottobre in Corso Galileo Ferraris 32, nel cuore di Torino, un nuovo polo che integra tutte le competenze di consulenza specializzata del Gruppo nei diversi ambiti di attività con l’obiettivo di sviluppare un’innovazione finalizzata a generare un impatto positivo sociale, economico, ambientale e per il territorio.

L'apertura dell’Open Innovation Center di Torino rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia del gruppo Sella per sostenere la crescita del territorio piemontese, supportando il vivace ecosistema dell’innovazione presente e rafforzando la competitività delle sue imprese e startup grazie ad una pluralità di servizi legati alla consulenza che possano aiutarle nell’affrontare le sfide odierne e nel cogliere le opportunità offerte dall’innovazione tramite un approccio “open”.

L’Open Innovation Center si configura anche come uno spazio di co-creazione e contaminazione di idee in cui le diverse realtà del gruppo Sella affrontano le sfide della sostenibilità e promuovono l’innovazione con un impatto sociale positivo e sostenibile. All’interno dell’edificio trovano posto, infatti, diverse società del Gruppo, da Banca Sella presente con una succursale al piano terra e spazi dedicati alla consulenza e ai servizi di Wealth & Business Advisory a Sella Leasing, fino a quelle legate alle tecnologie e all’innovazione, come Fabrick, Centrico e la fintech Hype, detenuta in joint venture paritetica con illimity. Nell’Open Innovation Center di Torino è inoltre presente Sellalab, la piattaforma di innovazione del gruppo Sella nata 10 anni fa e presente anche a Biella, Padova, Salerno e Lecce.

Il nuovo centro, oltre a supportare la crescita di startup e imprese, funge anche da luogo d’incontro dove tutti gli attori dell’innovazione, inclusi università, centri di ricerca, hub di innovazione e incubatori, possono collaborare, anche grazie alla presenza di spazi di coworking, per sviluppare nuove opportunità legate al digitale e al fintech, in connessione con altre realtà industriali del territorio, al fine di accompagnarle in un percorso di espansione attraverso le nuove tecnologie e l’open innovation. Il polo torinese di Sella favorisce la realizzazione di progetti innovativi e casi d’uso, dalla fase di concept fino all’implementazione pratica, e ospita anche un team con data scientist ed esperti di data governance e architetture AI.

La spinta verso l’apertura e la collaborazione, la trasformazione digitale e l’open innovation, si riflette nei significativi lavori di ristrutturazione effettuati dopo l’acquisto avvenuto nel 2019. Il progetto per il restyling dell’immobile di quattro piani, ex sede della Juventus F.C., è stato affidato allo studio CRA – Carlo Ratti Associati, che ha ripensato gli spazi per creare maggiori opportunità di incontro e aggregazione, favorire lo scambio di idee e stimolare la creatività. Gli uffici sono stati progettati con un forte orientamento al lavoro ibrido con adeguati spazi dedicati all’interazione tra le persone e tutte le funzioni necessarie per organizzare al meglio le attività in presenza.

La ristrutturazione dell’edificio è stata ispirata e improntata ai massimi livelli di sostenibilità, efficienza energetica e qualità degli ambienti di lavoro. Il sistema di ricambio dell’aria e la climatizzazione ambientale utilizza la tecnologia innovativa “smart window” con ventilazione meccanica controllata, recuperatori di calore ad alta efficienza e un insieme di sensori in grado di attivare automatismi di funzionamento ottimali in ogni condizione di utilizzo.

L’Open Innovation Center di Torino si affianca alle succursali Banca Sella già presenti sul territorio, con la storica sede cittadina di piazza Castello, e a Palazzo Bricherasio dal 2013 sede di Banca Patrimoni Sella & C., la società del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale.

L’immobile

Il nuovo Open Innovation Center del gruppo Sella sorge in Corso Galileo Ferraris, 32 a Torino, all’angolo con Corso Stati Uniti, in una delle aree più dinamiche della città, nel quartiere Crocetta. Nel 2019 il gruppo Sella ha acquistato l’immobile, già sede della Juventus F.C. dal 2002 al 2018, che, dopo la ristrutturazione, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 5.500 metri quadrati, di cui 3.100 indoor, 1.200 outdoor e 1.200 di servizio al funzionamento del building (ad esempio autorimessa, locali tecnici, etc.) e può ospitare fino a 480 persone.

Il progetto

A fine 2020, il gruppo Sella ha avviato una collaborazione con lo studio CRA - Carlo Ratti Associati - per ripensare gli spazi di lavoro e gli uffici del futuro, dando vita ad ambienti più adatti a lavorare nel nuovo contesto caratterizzato dalla trasformazione digitale e dall’open innovation. Nasce quindi il progetto di ristrutturare l’edificio come un hub urbano aperto, che favorisca la massima interazione e connessione tra i membri del Team Sella, aziende, clienti e start-up, che faciliti lo scambio di idee e stimoli la creatività, e che potesse rispondere al meglio alle necessità del lavoro ibrido. Il design architettonico e degli impianti è stato sviluppato seguendo criteri orientati fortemente alla sostenibilità e certificati LEED.

I lavori

Dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie ed effettuate le necessarie bonifiche ambientali, nel marzo 2022 sono stati avviati i lavori che si sono conclusi nel corso dell’estate 2024.

Gli uffici

Sono stati progettati con un forte orientamento al lavoro ibrido, con adeguati spazi dedicati all’interazione tra le persone e tutte le funzioni necessarie per organizzare al meglio le attività in presenza.

La succursale

Al piano terra dell’Open Innovation Center è presente una succursale Banca Sella, al cui interno sono a disposizione dei clienti spazi dedicati all’operatività tradizionale e zone riservate in cui operare in modalità self (postazione per accedere al servizio internet banking, Atm evoluti che permettono di prelevare denaro, versare contanti e assegni sul proprio conto ed effettuare altre operazioni di pagamento 24 ore su 24). Nei nuovi uffici, caratterizzati dallo stesso stile moderno e funzionale che contraddistingue l’intero building, i clienti possono ricevere consulenza specializzata sulle diverse esigenze finanziarie, da quelle quotidiane a quelle più complesse, sia a livello familiare sia legate alla gestione della propria attività imprenditoriale.

L’apertura alla città

Uno degli aspetti chiave del progetto è stata “l’apertura alla città”, ovvero la creazione di un luogo di lavoro aperto dove potessero essere affiancate funzioni private con funzioni aperte al pubblico. L'ingresso all'edificio è stato quindi ridefinito in corrispondenza del corpo di fabbrica centrale ampliando il marciapiede e creando una nuova piazzetta pubblica all’angolo dei due corsi: una nuova gradonata collega lo spazio pubblico alla hall e ad un ampio spazio destinato al nuovo bistrot caffetteria.

Ecosostenibilità e impatto ambientale

La ristrutturazione dell’immobile di Torino è stata ispirata e improntata ai massimi livelli di qualità degli ambienti di lavoro, di sostenibilità e di efficienza energetica con l’obiettivo di ottenere la certificazione LEED GOLD entro il mese di marzo 2025. Il LEED® è un programma di certificazione volontario e concerne tutto il ciclo di vita dell’edificio stesso, dalla progettazione alla costruzione. LEED promuove un approccio orientato alla sostenibilità, riconoscendo le prestazioni degli edifici in settori chiave, quali il risparmio energetico ed idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli interni, i materiali e le risorse impiegati, il progetto e la scelta del sito. Sviluppato dalla U.S. Green Building Council (USGBC), il sistema si basa sull’attribuzione di “crediti” per ciascun requisito.

L’edificio è alimentato da 2 pompe di calore elettriche che assolvono alle necessità legate al condizionamento ed è inoltre collegato al teleriscaldamento cittadino. È servito da un impianto fotovoltaico con una potenza 18 kw e tutte le luci sono a led e dimmerabili, collegate a sensori di presenza e di luminosità in modo tale da attenuarsi automaticamente in presenza della luce esterna. L’edificio è, inoltre, gestito da un sofisticato sistema BMS (Building Management Systems) per la gestione integrata di tutte le funzioni tecnologiche dell’immobile ed in particolare del sistema di illuminazione e di climatizzazione. Il sistema di ricambio dell’aria e la climatizzazione ambientale utilizza la tecnologia innovativa “smart window” con ventilazione meccanica controllata, recuperatori di calore ad alta efficienza e un insieme di sensori in grado di attivare automatismi di funzionamento ottimali in ogni condizione di utilizzo.