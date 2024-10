A Viverone si racconta il lavoro degli archeologi subacquei e le palafitte del Lago

A Viverone andrà in scena un incontro di presentazione delle attività di conservazione e valorizzazione dei siti palafitticoli del Lago, riconosciuti come patrimonio Unesco. Sarà un'occasione per conoscere il lavoro degli archeologi subacquei, impegnati nelle attività di manutenzione del sito, con la presentazione di nuovi video e immagini subacquee.

L'evento è in programma sabato 19 ottobre, alle 17, nella biblioteca di Viverone. Sarà presente anche il sindaco Massimo Pastoris, oltre ai diversi relatori: l'archeologo Francesco Tiboni, Nadia Botalla Buscaglia e Lucia Isabella Mordeglia della Soprintendenza.