“Furbetti dell’indifferenziato”, a Borriana controlli a campione.

Anche nel Biellese sono presenti i “furbetti dell’indifferenziato”, cioè coloro che abbandonano i resti della raccolta differenziata sopra ed accanto ai bidoni preposti quando questi sono pieni, oppure, peggio ancora, in luoghi dove i bidoni non sono presenti.

A Borriana il Comune ha nominato ispettori ambientali il vigile ed il cantoniere. “Sono stati effettuati controlli a campione, - dice il Sindaco Francesca Guerriero - con un primo avviso agli interessati e poi sanzioni. In passato abbiamo sanzionato un’azienda con la collaborazione del Gruppo Carabinieri Forestale. Inoltre, con l’ausilio di telecamere, abbiamo multato soggetti che lasciano rifiuti di ogni genere nel torrente Elvo, nelle campane, fuori del bidone esposto. Abbiamo in programma anche l’uso delle fototrappole che useremo quando le telecamere non lo consentono”.

“Altra situazione delicata – continua il primo cittadino è l’abbandono lungo la Strada Provinciale 422 in prossimità della rotatoria che conduce da Borriana a Ponderano, Biella e Mongrando. Ormai sono innumerevoli le occasioni in cui sono stati recuperati rifiuti con la collaborazione dei Carabinieri Forestali: valuteremo l’emissione di sanzioni”.

Seab ha recentemente deciso di applicare l’adesivo “Ritiro non effettuato perché non conforme” sui sacchi dell’indifferenziato, “Nel caso venga applicato, - afferma Guerriero - gli operatori Seab ci faranno segnalazione e noi controlleremo. È fondamentale per il cittadino capire che il Comune non ha interesse a sanzionare. Il messaggio è che è indispensabile differenziare il più possibile con produzione minima di rifiuti solidi urbani”.