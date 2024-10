Tennistavolo, due belle vittorie per Splendor nei match di esordio

Splendor sugli scudi nella giornata di apertura dei campionati regionali di C2 e D1 di tennistavolo. A Novara i ragazzi capitanati da Matteo Bianchetto battono per 5 a 3 il TT Novara con due vittorie proprio di Bianchetto, due di Michele Capodiferro e una di Gabriele Pronesti. Partita combattuta ma vinta con merito da Unipol Sai che riparte col piede giusto dopo la splendida scorsa stagione.

In D1 la compagine Rammendatura MB Line esordisce con una vittoria in quel di Alessandria. È l'esordiente in categoria Erick Marangone a raccogliere due preziose vittorie seguito da una a testa per Paolo Furno e Pegoraro Riccardo. Dopo una passata stagione travagliata e risolta con una salvezza presa per i capelli all'ultima giornata, questa buona partenza fa ben sperare per il proseguo della stagione. In attesa di una conferma sul campo incamerare i primi due punti è di sicuro un ottimo auspicio.